Правоохранители в целом расследуют почти 1,6 тысячи уголовных производств, в которых можно обнаружить факты приобретения необоснованных активов.

В среду, 23 июня 2021 года, под председательством Генерального прокурора Ирины Венедиктовой состоялось совместное совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов относительно состояния реализации института признания необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

В совещании приняли участие первый заместитель Генерального прокурора Роман Говда, заместители Генерального прокурора Алексей Симоненко, Максим Якубовский, и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, Директор НАБУ Артем Сытник, председатель НАПК Александр Новиков, и. о. Директора ГБР Алексей Сухачев, глава Национальной полиции Игорь Клименко, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, председатель ГФС Украины Вадим Мельник, в.и.о. председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Виталий Сигидин.

Во время встречи участники обсудили необходимость активизации применения механизма гражданской конфискации, которая является эффективным и действенным средством возвращения незаконно приобретенных активов за пределами уголовного производства в соответствии с лучшими мировыми практиками, а также пути решения проблем, связанных с полноценным внедрением этого института в Украине.

"Следует констатировать, что, хотя такой институт был введен в Украине еще более полутора лет назад, его реализация пока фактически отсутствует. Он должен стать не декларативным, а использоваться как действенный способ наполнения государственного бюджета. Среди очевидных преимуществ гражданской конфискации – то, что она не зависит от обвинительного приговора. Определяющим фактором является разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая должна превышать миллион гривень", – отметила Ирина Венедиктова.

Предметом гражданской конфискации могут быть только активы и доходы, полученные от них, которые были приобретены после вступления в силу соответствующего закона, то есть 28 ноября 2019 года.

Выявление таких активов возможно, в частности, во время осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений или оперативно-розыскных мероприятий всеми уполномоченными органами.

Впрочем, на сегодня в уголовных процессах в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения о возможном приобретении ими необоснованных активов достаточно не исследуются, а соответствующая информация в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не предоставляется. Вместе с тем, иски о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства подаются именно прокурорами САП, которые и обеспечивают представительство интересов государства в суде по этой категории дел.

"Как следствие, за полтора года действия института гражданской конфискации было заявлено два иска о признании необоснованными активов двух народных депутатов Украины всего на сумму 8,2 млн грн. При этом, на сегодня следователями органов Национального антикоррупционного бюро, Национальной полиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины в целом расследуется почти 1,6 тыс уголовных производств, в которых можно обнаружить факты приобретения необоснованных активов", – добавила Генпрокурор.

Также участники встречи обсудили необходимость разработки методических рекомендаций, нуждается в нормативном определении вопросам взаимодействия антикоррупционных, правоохранительных и других государственных органов, порядка и форм его осуществления, определения единых подходов и стандартов к решению имеющихся проблем в этой сфере, в частности существование коррупционных рисков, а также подчеркнули важность согласования совместно наработанных практических мероприятий.

"От всех правоохранителей и органов государственной власти я требую безотлагательного налаживания тесного действенного сотрудничества для обеспечения эффективной реализации механизма гражданской конфискации. Два иска отнюдь не могут свидетельствовать об эффективности такой работы в стране, где общественное недовольство противодействием коррупции достигает апогея. Но в то же время мы должны ответственно относиться к применению этого института. Прежде всего, мы должны создать межведомственную рабочую группу по вопросам определения и нормативного урегулирования порядка взаимодействия правоохранителей и должностных лиц других государственных органов по выявлению необоснованных активов, информирования об этом САП для принятия мер к взысканию в доход государства всего незаконно приобретенного имущества", – подчеркнула Ирина Венедиктова.

Кроме того, участники совещания согласились, что чрезвычайно важным является учебно-методическое обеспечение деятельности уполномоченных органов по выявлению необоснованных активов и их взыскания в пользу государства и налаживание международного сотрудничества с целью основательного изучения лучшего опыта иностранных государств на этом направлении.

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Автор: Иван Бойко