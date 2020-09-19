Делегаты съезда единогласно выдвинули на пост городского головы Одессы лидера партии и экс-мэра Эдуарда Гурвица.

В Одессе состоялся съезд политической партии "Блок Эдуарда Гурвица", который презентовал первую десятку кандидатов в депутаты на местные выборы, которые пройдут 25 октября.

Делегаты съезда единогласно выдвинули на пост городского головы Одессы лидера партии и экс-мэра Эдуарда Гурвица.

В первую пятерку "Блока Эдуарда Гурвица" вошли: лидер партии Эдуард Гурвиц, Инна Верченко, Александр Козырь, Алексей Чёрный, Евгения Хорошилова.

Главной задачей лидер партии обозначил победу на выборах и декриминализацию местной власти, ее бюджетной политики и взаимоотношений с бизнесом, очищение от наслоений уголовщины всей жизни в Одессе.

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Автор: УНИАН