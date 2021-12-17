В Альянсе предупреждают Россию, что отношения Украины и НАТО - это непосредственное дело Украины и всех 30 стран-членов НАТО, а не РФ.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) призывают Российскую Федерацию к немедленному снижению напряжения на границе Украины и к выводу войск.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета Альянса.

"Мы серьезно обеспокоены значительным, неспровоцированным и необоснованным российским военным наращиванием на границах Украины в последние месяцы, и мы отвергаем ложные российские утверждения о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, выбирать дипломатические средства и соблюдать ее международные обязательства по открытости в военной деятельности", - говорится в заявлении.

Также сказано, что в НАТО серьезно оценивают последствия текущей ситуации для безопасности Альянса.

Читайте такжеЕвропарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае нападения на Украину"Мы всегда будем отвечать решительным образом на любое ухудшение обстановки для нашей безопасности, в том числе благодаря укреплению нашей политики коллективной обороны по необходимости", - сказано в заявлении.

В связи с этим, в Альянсе примут все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех стран-членов НАТО.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется", - отмечается в заявлении.

При этом, НАТО продолжит тесно координировать действия с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, в том числе Евросоюзом.

"Мы снова повторяем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем Россию вывести силы из Украины в соответствии с международными обязательствами и обещаниями. Мы поддерживаем право всех стран принимать решения относительно их будущего и зарубежной политики свободно от внешнего вмешательства. Отношения НАТО с Украиной - это дело только Украины и 30 стран-членов НАТО. Мы решительно отвергаем любые попытки разорвать безопасность Альянса", - отмечается в заявлении.

Справка УНИАН. Североатлантический совет - это высший политический орган, принимающий решения в НАТО. Она следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, влияющими на Альянс в целом. В состав Совета входят по одному представителю каждой из стран НАТО, которые проводят заседания для обсуждения политики или оперативных вопросов, требующих коллективных решений, обеспечивая форум для широкомасштабных консультаций между государствами – членами из всех аспектов, влияющих на мир и безопасность в их странах.

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко