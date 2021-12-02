Глава МИД призывает РФ воздержаться от нового вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию начать обсуждать модальности вывода ее оккупационных войск из незаконно аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ (выступления глав МИД транслируются на сайте ОБСЕ).

"Украина остается преданной Минским договоренностям и мирному урегулированию российско-украинского конфликта. И мы призываем Россию принять участие в обсуждении модальностей вывода ее войск из Крыма и Донбасса. Мы настойчиво призываем российское руководство воздержаться от еще одной военной атаки на Украину и вернуться за стол переговоров", - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД настойчиво призвал Россию воздержаться от дальнейших попыток по дестабилизации Украины изнутри.

Читайте такжеПереговоры Зеленского с Путиным: военный эксперт назвал важное условиеКулеба сказал, что вооруженная агрессия России против Украины привела к беспрецедентному кризису доверия в ОБСЕ.

"Нежелание Кремля уважать права суверенных государств полноценно выбирать их будущее и механизмы обеспечения безопасности остается ключевым вызовом для стабильности в Европе. Постоянные отказы Москвы продемонстрировать конструктивное участие в качестве стороны конфликта в рамках Трехсторонней контактной группы и в "нормандском формате" сделали очевидными недостаток политической воли России внести вклад в урегулирование конфликта", - сказал Кулеба.

Российские войска у границы Украины

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активное перемещение российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировка войск численностью 90 тыс. человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военных действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен лично сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о серьезных последствиях в случае нового вторжения российских войск в Украину.

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Автор: Виталий Саенко