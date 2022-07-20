В Сирии заявили, что Украина практически разорвала отношения с их страной в 2018 году.

Власти Сирии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности в ответ на аналогичное решение Киева.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел.

В сирийском министерстве иностранных дел добавили, что украинское правительство практически разорвало отношения с их страной в 2018 году, когда отказало в продлении вида на жительство сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о разрыве дипломатических отношения с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

В МИДе напомнили, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

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