За внесение "нужной" правки и отсрочку законопроекта злоумышленник обещал народному избраннику 100 тысяч долларов ежегодно.

Оперативники Службы безопасности совместно с полицейскими задержали "лоббиста" шоу-бизнеса, который пытался подкупить народного депутата Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, за внесение "нужной" правки и отсрочку законопроекта злоумышленник обещал народному избраннику 100 тыс. долларов ежегодно.

По данным СБУ, мужчина, который предлагал взятку, - руководитель организации, занимающейся авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины. Фактически, эта организация собирает деньги со всех заведений, где играет музыка.

Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям – поскольку они имеют авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько "компаний-прокладок". Средства проходили через них и исполнители получали процент не от суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

"Поскольку в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", который фактически ликвидирует указанную организацию, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов", - говорится в сообщении.

Так, он предложил одному из инициаторов данного законопроекта 100 тыс. долларов ежегодно. Все это - за внесение необходимых правок в законопроект, а также возможной его отсрочки до голосования на неопределенный срок.

"100 тыс. долларов для "первого взноса" злоумышленник решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок". Сегодня во время попытки подкупа народного депутата Украины через его помощника, злоумышленник был задержан", - сообщили в СБУ.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Досудебное расследование осуществляется по фактам завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины, которые во время закупки продуктов для армии нанесли ущерб государству более чем на 700 миллионов гривен.

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Автор: Тамара Отовская