Дочь погибшего в ДТП в Харькове слышала о семье подозреваемого только из СМИ и Facebook.

Дочь погибшего в харьковском ДТП Игоря Носова заявила, что родители виновника аварии не попросили прощения у ее семьи.

Об этом Анастасия Носова рассказала в интервью "Главкому".

Она прокомментировала слова отца Николая Харьковского о том, что его сына "хотят сделать преступником".

"Любые родители будут защищать своего ребенка. А насколько ребенок поступил хорошо или плохо при этом – это уже дело морали родителей. Как мать я понимаю родителей этого парня. Конечно, они будут отбивать своего ребенка, пытаться защитить. Мне кажется, что каждый человек для себя должен определять, где добрый поступок, а где плохой. Тут дело даже не в наказании, а в ответственности", - сказала она.

Также девушка сказала, что знает о семье подозреваемого из СМИ и Facebook.

"Да, я знаю, что их семья не из бедных. Я в 16 лет на Infiniti не ездила, я зарабатывала себе на сапоги и на куртку. Если говорить о возможностях этой семьи, то да, пожалуй, они большие. Молодцы, достигли чего-то, это хорошо. Но это уже разговор на другую тему. Думаю, что деньги не всегда решают в нашем мире. Лучше не иметь денег, но иметь другие качества", - сказала Носова.

ДТП в Харькове: что известно

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Автор: Олег Давыгора