Лидер «Экопартии Березы» Борислав Береза ​​сообщил об очередном объекте незаконного строительства в столице – на этот раз на улице Владимирской, 86А. По словам политика, дом возводят с огромным количеством нарушений. И одно из них – это количество этажей.

«При строительстве этой многоэтажки компания застройщик Saga Development Андрея Вавриша откровенно нарушает нормы. Многообразие цифр впечатляет: согласно паспорту объекта строительства, должно быть возведено 13 этажей, де-факто строится 16. В то же время во всех документах указано всего 8 этажей», – заявил Борислав Береза ​​в видео.

Политик также добавил, что Андрей Вавриш является близким другом бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.

«Жаль, что в своем интервью господин Богдан не рассказал, какие прерогативы получают его знакомые застройщики и почему власть не видела и не видит явных нарушений, когда объекты принадлежат таким, как SAGA Development», – написал Береза.

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Автор: УНИАН