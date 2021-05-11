В Киеве у дома Медведчука, где продолжаются обыски, ситуация спокойная (фото)

Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня подписала сообщения о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

В Киеве в доме народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука продолжаются обыски, ситуация у дома спокойная. Читайте такжеПодозрение Медведчуку и Козаку: в Офисе генпрокурора проходит брифинг (онлайн) Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители заблокировали вход во двор дома на улице Монтажников в Соломенском районе столицы. Дом обнесен высоким кирпичным забором. Правоохранители никого не пускают во двор. Также из дома никто не выходил. Ситуация на месте спокойная. Кроме журналистов, у забора никого нет. Дом, в котором проходит обыск, предположительно принадлежит теще Медведчука, матери его жены Оксаны Марченко. Что предшествовало Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня подписала сообщения о подозрении в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил источник УНИАН, правоохранители проводят обыски в жилье Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе партии «ОПЗЖ» на улице Большая Васильковская. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виталий Саенко

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