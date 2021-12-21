Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что в прошлом году украинская команда Государственной службы специальной связи "выиграла эти учения".

В Киеве в начале 2022 года состоятся международные учения НАТО по вопросам кибербезопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы ожидаем, что уже в начале 2022 года состоятся международные натовские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве... В прошлом году украинская команда Государственной службы специальной связи выиграла эти учения", - рассказала Стефанишина.

Она добавила, что координирует этот процесс и гордится тем, что Украина "впервые станет страной, которая будет принимать все страны Альянса, все команды".

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"И эти учения состоятся непосредственно на территории Украины", - отметила представитель правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным издания The New York Times, США и Великобритания направили в Украину экспертов по ведению войны в киберпространстве в надежде лучше подготовить страну к противостоянию российской кибератаке. Отмечается, что вместо вторжения войск в Украину Россия может прибегнуть к разрушительным кибератакам на украинскую инфраструктуру.

В своем заявлении администрация Джо Байдена отметила лишь, что США "давно поддерживают усилия Украины по укреплению киберобороны и повышение ее киберстойкости".