Там отметили, что России никто не угрожал, "ни до вторжения в Украину в 2014 году, ни до полномасштабного вторжения в 2022 году".

США будут поддерживать Украину "всеми возможными способами" в ее стремлении определять свое будущее.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, передает Голос Америки. "Мы считаем, что Украина должна быть в авангарде любой дипломатии, направленной на прекращение войны, потому что именно эта страна является жертвой агрессии. Это их территория оккупирована, их людей убивают в войне, которую они не начинали, но от которой они страдают уже фактически 10 лет", - заявл дипломат.

Представитель Госдепа назвал "неправомерной точкой зрения" высказывание Лаврова о том, что политическое и дипломатическое урегулирование войны в Украине "должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евро-атлантического направления".

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Он отмети, что России никто не угрожал, "ни до вторжения в Украину в 2014 году, ни до полномасштабного вторжения в 2022 году". Он выразил мнение, что РФ "видит угрозу в том, что на ее границах функционирует демократия".

"Военной угрозы не было. Никто не угрожал захватить российскую территорию, поэтому мы отвергаем такую точку зрения и будем продолжать работать с украинскими партнерами над окончательным завершением этого конфликта справедливым миром – не просто миром, а справедливым и прочным миром", - заверил представитель Госдепа.

Миллер выразил надежду, что Китай как стратегический партнер россиян сможет сыграть "более продуктивную роль" в прекращении войны.

"Это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто – жертвой. Когда мы напрямую общались с китайским правительством, речь шла не просто о достижении мира ради мира, а о достижении мира, который был бы справедливым и прочным", - констатировал дипломат.

США и Украина

В Госдепартаменте обсуждают с Киевом возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, сообщил недавно заместитель помощника Госсекретаря США Крис Смит.

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