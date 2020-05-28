В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию

Отмечается, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет будет проводится по их желанию.

Генеральный штаб ВСУ дал разъяснения по организации призыва в мае — июле 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Согласно указу президента Украины от 16.01.2020 № 13 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" (с изменениями) в течение мая-июля текущего года определено проведение очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.

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Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и не достигшие 27-летнего возраста, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Пунктом 5 распоряжения Кабинета министров Украины от 26.02.2020 № 179-р "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объеме расходов для проведения призыва в мае — июле 2020 года" (с изменениями) определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).

Кроме того, Министром обороны Украины направлено письмо к председателям призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендовано рассматривать вопросы предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу, пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет согласно части 15 статьи 17 Закона Украины "О воинскую обязанности и военной службе".

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на военную службу в июне-июле 2020 году призовут 500 офицеров запаса.

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