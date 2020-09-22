Киев должен выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Украина должна взаимодействовать с Международным валютным фондом и усиливать верховенство права, чтобы получить макрофинансовую помощь в сумме 1,2 млрд евро.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы готовы предоставить 1,2 миллиарда макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным вплютним фондом", - заявил Боррель.

Также он сказал, что для получения Украиной макрофинансовой помощи необходимо выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права.

Кроме того, по его словам, ЕС оказал поддержку Украине для борьбы с COVID-19 в размере почти 200 миллионов евро. "И это самая большая финансовая помощь, которая была оказана нашим восточным партнерам", - сказал Боррель.

Также он сказал, что COVID-19 ухудшил гуманитарную ситуацию на востоке Украины.

"Для того, чтобы решить конкретно именно эти вопросы на востоке, Европейский Союз вместе со странами-членами выделил 155 миллионов евро помощи. Мы являемся крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи, но ЕС оказывает эту помощь не потому, что он является неким благотворительным фондом или неправительственной организацией. Мы являемся политической институцией, и мы это делаем потому, что это наш общий интерес – когда мы помогаем Украине, мы помогаем себе, поскольку мы имеем самый твердый интерес, чтобы была процветающая, демократическая и стабильная Украина", - сказал Боррель.

Финансовая помощь от ЕС: что известно

Верховная Рада 25 августа ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

Украина, в соответствии с условиями меморандума, обязалась провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной налоговой и таможенной служб после окончания карантина, ликвидировать Государственную фискальную службу и принять в первом чтении проект закона о создании нового агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений.

14 сентября президент Владимир Зеленский одобрил ратификацию меморандума между Украиной и ЕС о получении 1,2 млрд евро.

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Автор: Виталий Саенко