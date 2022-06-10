В последнее время появились два новых оппонента - это Дания и Швеция, которые вложили немало усилий в реформы в Украине.

Ряд европейских стран не готовы безусловно поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз на саммите Европейского совета в конце июня.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

По данным издания, в последнее время появились два новых оппонента - это Дания и Швеция, которые вложили немало усилий в реформы в Украине, прежде всего антикоррупционные, и решили поставить несколько условий именно в этой сфере для следующего шага ЕС.

Традиционно проблемными остаются Нидерланды. Премьер Марк Рютте настаивает на том, чтобы не давать Украине новых статусов до выполнения условий. Впрочем, от нескольких источников поступала информация, что он обещал снять блокаду, если останется один.

Осторожные позитивные сигналы поступают из Австрии. Это государство, которое полтора месяца назад публично исключало возможность статуса кандидата для Украины, медленно начало смягчать позицию. На прошлой неделе австрийский канцлер заявил о готовности выделить Молдову и Украину в отдельный формат, хотя избежал конкретики о том, проголосует ли он за кандидатство.

Многие источники утверждают, что Франция также становится более благосклонной к кандидатству и скорее всего будет предлагать статус для двух соседей ЕС – Украины и Молдовы.

Германия действует так, как обычно при канцлерстве Олафа Шольца – избегает определенной позиции. Сам Шольц предпочитает сказать "нет" кандидатству, но на него давят и избиратели, поддерживающие движение Украины к ЕС, и часть однопартийцев, и падение собственных рейтингов, так что шансы на изменение позиции есть.

Издание подчеркнуло, что Венгрия будет голосовать за Украину. Несмотря на медийную активность, некорректные заявления команды Орбана, в Будапеште есть решение поддержать движение соседнего государства в ЕС.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не статус кандидата прежде всего три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева.

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