Зеленский внес в Раду представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой.

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас отметил необходимость сохранить сотрудничества с международными партнерами по расследованию и судебному преследованию российских военных преступлений.

Об этом он написал в Twitter, комментируя отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"При отстранении генерального прокурора Украины президентом Зеленским важнейшим – кроме конституционных процессов, которые следуют за этим – является сохранение хорошей работы и сотрудничества с международными партнерами по расследованию и судебному преследованию российских военных преступлений", - говорится в сообщении.

В США ранее заявили, что им известно о последних кадровых решениях украинской власти и они будут тщательно следить за ситуацией, но на обмен информацией, в том числе разведывательной, это не повлияет.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Спустя время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

Вместе с тем, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и главы СБУ.

Позже Зеленский внес в ВР представления об увольнении Баканова и Венедиктовой. Их планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

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