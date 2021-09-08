Срок действия этих санкций истекал 15 сентября 2021 года.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение продлить еще на полгода ограничительные меры против физических и юридических лиц за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для продления визовых запретов и замораживания активов еще на шесть месяцев в отношении 177 человек и 44 компаний, которые, как считается, подрывали территориальную целостность Украины. Санкциям уже семь лет и больше имен было добавлено с 2014 года", - заявил журналист.

Санкции против оккупантов РФ

Читайте такжеСтало известно, кто в Госдепе США будет отвечать за политику в отношении УкраиныВ марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до завершения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. В этот санкционный список вносились коррективы относительно исключения определенных лиц из-за их смерти или пополнение списка новыми именами из-за действий, которые угрожали территориальной целостности Украины.

В список, утвержденный в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и др.

В предыдущий раз ЕС продлевал на полгода ответные санкции 12 марта 2021 года. Их срок должен был истекать 15 сентября 2021 года.

Автор: Виталий Саенко