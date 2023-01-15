Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно скорее передать Киеву Leopard 2.

Для дальнейшей деоккупации захваченных РФ украинских территорий Киеву срочно нужны немецкие танки Leopard 2.

Такое заявление сделал посол Украины в Германии Алексей Макеев и призвал Берлин как можно скорее передать Киеву Leopard 2, сообщает dpa.

"Немецкое вооружение, немецкие танки жизненно важны. У нас крайне мало времени для дискуссий. Мы ожидаем, что наши союзники понимают это и поступят правильно", - заявил диипломат.

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Макеев отметил, что без танков Leopard дальнейшее отвоевание оккупированных Россией украинских территорий невозможно. "Немецкое оружие спасает жизни. Немецкие зенитные комплексы помогают нам перехватывать ракеты, а немецкие танки помогут нам освобождать территории. И тех зверств, которые совершают там российские оккупационные войска, будет меньше", - заявил Макеев.

Война в Украине и ситуация с немецкими танками:

15 января 2023 года председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что в распоряжении концерна есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.

Немецкая компания Rheinmetall, которая занимается изготовлением вооружения, заявила, что поставка Украине восстановленных боевых танков Leopard, которые хранятся на складах предприятия, займет определенное время.

"Даже если завтра будет принято решение, которое позволит нам отправить наши танки Leopard в Киев, поставка продлится до начала следующего года", - заявил Паппергер.

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