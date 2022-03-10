Переговоры в Анталии уже начались / facebook.com/oleg.nikolenko.50
В Турции начались переговоры министров иностранных дел Украины, Турции и РФ.
Об этом в Facebook сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ о прекращении российской агрессии против Украины", - написал он.
Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России пройдет 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталии.