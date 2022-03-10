Министры обсудят прекращение российской агрессии против Украины.

В Турции начались переговоры министров иностранных дел Украины, Турции и РФ.

Об этом в Facebook сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ о прекращении российской агрессии против Украины", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Турции, Украины и России пройдет 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталии.

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