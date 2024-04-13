Над документом уже работают специалисты нескольких ведомств.

Законопроект о демобилизации военных будет готов быстрее, чем за 8 месяцев.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. По его словам, над ним будут работать совместно специалисты нескольких ведомств.

"Готовиться этот законопроект будет совместно с Министерством обороны, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент. Понятное дело, что есть уже определенные наработки, поскольку в законе о мобилизации, в той версии, которая прошла первое чтение, там были некоторые нормы", - сказал Лазуткин.

Он также добавил, что демобилизация является важной и чувствительной темой. Воинам, которые находятся на линии боевого соприкосновения, надо давать передышку. В то же время важно заменить их подготовленными бойцами.

Лазуткин напомнил, что были объявлены сроки о готовности законопроекта за 8 месяцев, но, после определенных дискуссий это убрали. По словам спикера, "это произойдет, наверное, быстрее".

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Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из документа убрали все положения, которые касались демобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал исключение такой важной для военных нормы. По его словам, демобилизация - это мирный процесс, а война продолжается, и возможность дальнейшей эскалации также исключать нельзя. В то же время он отметил, что продолжается работа над отдельным законопроектом, который установит сроки для демобилизации военных и условия этого процесса.

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