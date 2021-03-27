Указ подписан по результатам аудита решений Януковича, которые могли потенциально навредить национальной безопасности.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свой указ, которым отменяется назначение Януковичем в 2013 году Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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По его словам, указ подписан по результатам проведенного аудита решений Януковича, которые могли потенциально навредить национальной безопасности стране.

"Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указа мною отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", – сказал Зеленский.

"Если есть недели, когда не происходят заседания СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно", – добавил он.

Что предшествовало

27 марта на сайте Офиса президента появился указ Зеленского, отменяющий назначение в 2013 году Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский объясняет решение гарантированием соблюдения Конституции Украины, прав и свобод граждан и соблюдением Закона "О национальной безопасности".

Кроме того, Зеленский принимает во внимание заявление Рады от 17 февраля 2021 года относительно узурпации власти Януковичем. Судьи, назначенные Януковичем, которые находились на своих должностях в КСУ, создали "угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

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Автор: Яна Ставская