Путин разрешил замораживать имущество россиян за рубежом: создана специальная комиссия

Это касается граждан, которые в России заочно приговорены к наказаниям по административным или уголовным статьям.

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься применением так называемых ограничительных мер в отношении российских граждан, проживающих за рубежом. Как сообщает Baza, ее возглавит министр юстиции.

Но в ее состав также войдут представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры.

Предполагается, что комиссия будет следить за введением ограничительных мер в отношении россиян, находящихся за рубежом и заочно осужденных в России к наказаниям по административным или уголовным статьям.

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В частности, ограничения предусматривают запрет на ряд банковских операций и сделок, получение государственных и муниципальных услуг, а также замораживание средств и имущества. Доходы таких граждан в России будут зачисляться на специальные рублевые счета в банке.

Также комиссия будет решать вопросы, касающиеся ежемесячной гуманитарной помощи для близких родственников таких граждан.

Ограничения в отношении россиян в Европе

Как сообщал УНИАН, Польша призвала ограничить передвижение российских дипломатов в Европейском союзе и усилить контроль за въездом граждан России на фоне недавних гибридных атак РФ в Европе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недавняя волна гибридных атак, поддерживаемых Кремлем, по всей Европе требует более жестких ограничений для российских дипломатов и граждан, путешествующих по странам блока.

Сикорский призвал ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах, где они аккредитованы, ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России, ввести требование о биометрических пропусках для россиян, въезжающих в ЕС, а также ограничить количество российских дипломатов в ЕС.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать дальнейшие шаги, "если этого потребуют обстоятельства".

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