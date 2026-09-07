Audi возродила культовую бюджетную модель: опубликованы фото новинки

Модель будет доступна в трёх версиях с аккумуляторами ёмкостью 52, 61 и 84 кВт·ч.

Спустя более 20 лет после завершения производства оригинальной модели A2 Audi решила возродить её. Компания представила полностью электрический Audi A2 e-tron. Об этом немецкая компания сообщила на своём сайте.

Новый электромобиль черпает вдохновение в оригинальной модели A2, сочетая эффективную аэродинамику, просторный салон и большой запас хода.

Компактный электромобиль имеет длину 4,32 метра, ширину 1,79 метра и высоту 1,55 метра. Для улучшения аэродинамики инженеры использовали закрытое днище, активные воздухозаборники и специальные колесные диски, благодаря чему коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,24.

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Электромобиль Audi A2 e-tron создан на платформе MEB с задним приводом и расположением электродвигателя на задней оси.

Базовая версия Audi A2 e-tron получила электродвигатель мощностью около 170 к.с., а также литий-железо-фосфатную батарею емкостью 52 кВт·ч. До 100 км/ч эта модификация разгоняется за 8,8 секунды, а запас хода составляет 423 км.

Средняя модификация оснащена 190-сильным электромотором и аккумулятором емкостью 61 кВт·ч. Она способна проехать до 515 км без подзарядки, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

На вершине модельного ряда расположились две модификации с NMC-батареей емкостью 84 кВт·ч. Первая получила электродвигатель мощностью 230 к.с., она разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд и может проехать до 646 км. Топовая версия имеет мощность 326 к.с. и запас хода до 630 км. Разгон до "сотни" занимает всего 5,7 секунды.

На скоростных зарядных станциях постоянного тока аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% за 24–29 минут. Электромобиль будет поддерживать двунаправленную зарядку, благодаря чему его можно будет использовать в качестве резервного источника электроэнергии для бытовых приборов или частного дома.

Что касается интерьера, то он выполнен в рамках концепции Softwrap с мягкой тканевой отделкой. Перед водителем установлена 11,9-дюймовая цифровая приборная панель, а центральное место на передней панели занимает изогнутый 12,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с интегрированным искусственным интеллектом.

Продажи электромобиля в Европе начнутся в конце 2026 года. В Германии стоимость новинки будет начинаться от 38 200 евро.

Автомобили Audi – другие новости

Недавно Audi официально представила флагманский кроссовер Q9 – самую большую серийную модель в истории немецкой марки. Автомобиль получил внушительные габариты: его длина составляет 5310 мм, ширина – 2210 мм, а высота – 1810 мм.

Напомним также, что ранее эксперты TopSpeed назвали модель Audi, которую считают одной из самых надёжных на вторичном рынке. Приобрести этот премиальный автомобиль сегодня можно по цене нового бюджетного авто.

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