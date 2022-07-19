Сегодня парламент уволил Баканова и дал согласие на увольнение президентом Венедіктової, после чего глава государства подписал соответствующий указ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя увольнение Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой с должностей главы Службы безопасности Украины и генпрокурора, заявил, что новые кадровые решения усилят эффективность работы ключевых органов.

Об этом Подоляк написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, военное время требует качественной экспертизы, быстрой реакции и личной ответственности, "особенно в сферах безопасности (СБУ) и обеспечения законности (прокуратура)".

"Новые кадровые решения президента существенно усилят эффективность работы ключевых органов в наших реалиях", - считает Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент Владимир Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а Венедиктову - от должности генпрокурора.

Глава государства объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главе СБУ и генпрокурору.

Сегодня, 19 июля, парламент уволил Баканова и дал согласие на увольнение президентом Венедиктовой, после чего глава государства подписал соответствующий указ.

Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта 2020 года. Ранее она была врио руководителя ГБР, перед этим - народным депутатом от "Слуги народа".