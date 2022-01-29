Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а также глава МИД Германии Анналена Бербок намерены посетить Украину.
Визит запланирован на 7−8 февраля. Об этом Жан-Ив Ле Дриан сообщил в Twitter.
"Наша мобилизация в нормандском форматедля деэскалации напряженности продолжается. Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", — написал глава французского ведомства.
Также во вторник, 1 февраля, в Украину с рабочим визитом прибудет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пьотр Мюллер.
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"Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии со стороны России. Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", — заявил Мюллер.
Российская агрессия в адрес Украины:
- В середине января 2022 гола министр обороны Британии Бен Уоллес совершил ряд рабочих поездок в европейские страны, чтобы убедить правительства государств предоставить Украине оружие.
- Первой остановкой Уоллеса в Европе стали Нидерланды. Правительство этой страны теперь рассматривает возможность отправки бронежилетов и снайперских винтовок.
- В течение последней недели января Британия отправила Украине 2 тысячи единиц легкого противотанкового оружия и инструкторов.
- Германия заявила, что опасается новой эскалации со стороны России.
- Польша и Латвия публично раскритиковали позицию Берлина. Вместо этого ФРГ поставляет Украине так называемую "несмертельную" помощь, включая полевые госпитали и военные каски.
- 29 января 2022 года стало известно о том, что премьер Британии Борис Джонсон посетит "украинский регион" и проведет кризисные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне опасений возможного российского вторжения в Украину.