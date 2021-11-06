Ранее народный депутат Юлий Иоффе сообщил, что Ефим Звягильский находится в реанимации.

От осложнений, вызванных COVID-19, умер народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил экс-нардеп Игорь Мосейчук.

"Несколько часов назад в Институте сердца от осложнений, вызванных COVID-19, на 88 году жизни скончался Ефим Леонидович Звягильский - украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов, Герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, кандидат технических наук, профессор. Имел честь лично знать, близко общаться и работать с Ефимом Леонидовичем", - написал Мосийчук.

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4 ноября в комментарии УНИАН со ссылкой на помощника Звягильского народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлий Иоффе сообщил, что Звягильский попал в больницу из-за COVID-19.

Помощник Звягильского по телефону Иоффе подтвердил, что у экс-депутата осложнения из-за COVID-19, он находится в больнице в Киеве в стабильном состоянии.

"Помощник ответил, что он в реанимации в Институте сердца. Состояние стабильное", - отметил Иоффе.

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Автор: Таня Поляковская