Заморозка войны не приведет к ее окончанию, говорит Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что завершение войны должно происходить на основе украинской "Формулы мира".

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш РФ". Есть только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций", - написал он в Telegram.

Подоляк отметил, что другие "планы" лишь свидетельствуют о желании продолжить войну через замораживание, эскалацию и сохранение российского агрессивного режима.

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Сегодня газета "Нова-Европа" сообщила, что Стамбул отправил Киеву и Москве новый документ с предложением заморозить войну в Украине.

По данным журналистов, в этом проекте семь пунктов. Так, предлагается заморозить войну по существующей линии фронта, гарантировать, что Украина не станет членом НАТО до 2040 года, а также провести на оккупированных Россией территориях референдумы.

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