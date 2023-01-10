Суммарно с начала оккупации Василенко провел на полуострове не менее 206 дней.

Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко загремел в скандал после выхода журналистского расследования. Оказывается, он 25 раз ездил в оккупированный Крым, имеет там записанные на жену-россиянку незадекларированные апартаменты.

Кроме того, как говорится в материале "Схем", семья судьи имеет незадекларированную недвижимость в Москве. Пока комментария Василенко относительно таких вопиющих фактов получить не удалось.

Журналисты подсчитали, что судья был в Крыму более 20 раз, начиная с июля 2014-го и заканчивая июлем 2021-го года. Суммарно с начала оккупации Василенко провел на полуострове не менее 206 дней. То есть такими поездками он фактически признает юрисдикцию России в Крыму.

"Схемы" также вычислили, что судья не декларирует недвижимость семьи в оккупированном Крыму и в РФ. Так, апартаменты на берегу Черного моря в Севастополе принадлежат жене судьи Елене Василенко и оформлены на нее как на гражданку России. Интересно, что в декларациях судьи нет упоминаний о российском гражданстве жены, хотя соответствующая графа для этого предусмотрена.

Но и это еще не все. Семья владеет недвижимостью в Москве, которая записана на жену судьи Елену Василенко и дочь Юлию Василенко. При этом собственность на квартиру они оформили по паспортам гражданок РФ.

Журналисты "Схем" на одном из судебных заседаний Василенко пытались получить его комментарий, но тщетно. Ответа на письменный запрос тоже пока нет.

Как у нардепа Королевской нашли недвижимость под Москвой

Ранее журналисты выяснили, что народный депутат Украины Наталия Королевская, избранная по списку ныне запрещенной ОПЗЖ, владеет в Московской области земельным участком и домом, которые не декларировала 16 лет.

Напомним, скандальная народная избранница сбежала из Украины еще накануне полномасштабного российского вторжения. На заседания Рады она с тех пор не появлялась.

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