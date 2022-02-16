Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов из-за ситуации на украинско-российской границе.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", - отметил министр.
Кулеба подчеркнул, что Украина в очередной раз призывает Российскую Федерацию ответить на "правомерные беспокойства государств-подписантов, использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения, которое создала военная деятельность РФ вблизи границы Украины".
"Заявлений об отводе недостаточно. Необходима прозрачность и факты", - подчеркнул он.
Что предшествовало
11 февраля Украина обратилась к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории нашей страны и во временно оккупированном Крыму.
Согласно положениям Венского документа, РФ должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие, уточнил Кулеба.
Однако Россия призыв проигнорировала. Тогда Кулеба инициировал срочную встречу со всеми подписантами Венского документа, среди которых есть и РФ, на что Кремль снова ответил отказом.