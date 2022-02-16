Кулеба подчеркнул, что Украина в очередной раз призывает Россию ответить на правомерные беспокойства других государств, поскольку "заявлений об отводе недостаточно, необходима прозрачность и факты".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов из-за ситуации на украинско-российской границе.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина в очередной раз призывает Российскую Федерацию ответить на "правомерные беспокойства государств-подписантов, использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения, которое создала военная деятельность РФ вблизи границы Украины".

"Заявлений об отводе недостаточно. Необходима прозрачность и факты", - подчеркнул он.

Что предшествовало

11 февраля Украина обратилась к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории нашей страны и во временно оккупированном Крыму.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие, уточнил Кулеба.

Однако Россия призыв проигнорировала. Тогда Кулеба инициировал срочную встречу со всеми подписантами Венского документа, среди которых есть и РФ, на что Кремль снова ответил отказом.

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