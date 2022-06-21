Ожидается, что это произойдет на саммите ЕС.

27 стран-членов Европейского Союза намерены официально предоставить Украине статус кандидата уже на этой неделе. На встрече послов ЕС в понедельник никто не выступал против этого решения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Блок также намерен поддержать мнение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит конкретные дополнительные условия, отмечают источники на условиях анонимности.

"Этот статус является особенно значимым для Украины, которая так много своего политического будущего инвестировала в более тесные отношения с Европой, поскольку ищет моральной поддержки в противодействии российской агрессии", - пишет издание.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня. Ожидается, что именно во время этого саммита Украина официально станет кандидатом на членство в ЕС. Окончательное решение о предоставлении статуса и любые дополнительные условия должны быть утверждены всеми государствами-членами.

"Сейчас пришло время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии лежит в ЕС. Я приглашаю вас предоставить статус кандидата Украине и Молдове", – написал президент Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении на саммит, адресованном лидерам стран-членов ЕС.

По словам чиновника ЕС, обсуждения идут в правильном направлении, и статус кандидата Украины должен быть утвержден.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

После этого в офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС

Как известно, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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