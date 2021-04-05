Хосеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель пригласил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу принять участие в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов, которое состоится 19 апреля.

Читайте также"ЭС с вами": Боррель заявил о поддержке территориальной целостности УкраиныКак сообщается на сайте МИД Украины, 4 апреля состоялся телефонный разговор Кулебы с Боррелем.

Кулеба проинформировал собеседника о действиях России по дестабилизации, в частности, о системном обострении ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелании РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, о наращивании военного присутствия вблизи границ нашего государства, интенсивном распространении дезинформации.

В свою очередь Боррель заверил украинского министра в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Евросоюз с вами», - сказал он.

Также высокий представитель ЕС пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Министр принял приглашение.

Как отметил Боррель в Twitter, он «с серьезной озабоченностью» отслеживает военную активность Российской Федерации у границ Украины.

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Автор: Виталий Саенко