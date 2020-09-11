По словам Джапаровой, результаты этого незаконного голосования будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Украина обратится к международным партнерам с просьбой ужесточить санкции против России за организацию так называемых «выборов губернатора» временно оккупированного Севастополя.

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Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, говорится в сообщении МИД в Facebook.

«Проведение так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Украины противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права - Устава ООН, резолюции Генеральной ассамблеи ООН, а также законодательства Украины», - подчеркнула она.

По словам Джапаровой, результаты этого незаконного голосования будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

«Украина обратится к международным партнерам с просьбой осудить организацию этого «голосования», в том числе путем усиления санкционного давления на Россию», - отметила первый заместитель главы МИД,

Как известно, сегодня, 11 сентября во временно оккупированном Севастополе начали «выбирать» подконтрольного России губернатора города. Выборы продлятся до 13 сентября.

Оккупация Крыма: что известно

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров