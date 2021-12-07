Эта виртуальная встреча была внеочередной.

Руководители Генеральных штабов вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения вызовов в сфере безопасности. На повестке дня была и ситуация у границ Украины.

Об этом сообщили на сайте альянса.

В виртуальной встрече приняли участие 30 начальников штабов стран-союзниц. Они заслушали информацию верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также помощника генерального секретаря альянса по разведке и безопасности.

Читайте такжеПреемник Меркель о риске вторжения РФ в Украину: никто не имеет права перекраивать границы"Начальники штабов обменялись информацией для достижения общего понимания с целью усиления политики безопасности и обороны Альянса. Целью встречи было развить прозрачность среди союзников и согласовать текущие действия на национальном уровне и на уровне альянса", — говорится в сообщении.

Представитель НАТО сообщил "Укринформу", что эта встреча была внеочередной.

"Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что, если акцентировал только на одной теме (российского, - ред.) военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", - сообщил собеседник издания.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Марта Гичко