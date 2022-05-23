По мнению эксперта, в своих показаниях относительно Порошенко Медведчук говорит правду.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нужно публично и правдиво прокомментировать обвинение народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал политолог Алексей Буряченко, комментируя обнародованные Службой безопасности Украины показания подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму Медведчука.

"Необходимо четко понимать, что Порошенко и Медведчук - это люди, которые очень долго друг друга знают и сотрудничают, как минимум, в политической плоскости. Это элементарно доказывает то, что они совместно были основателями Партии регионов. Много есть вопросов, почему во время войны продолжала в РФ работать липецкая фабрика Порошенко. Вопросы возникают относительно того, каким образом Медведчук появился в переговорной группе, кум Путина и адепт, так сказать, "русского мира". Каким образом три пророссийские информационные телеканалы получили наибольшую долю рынка в телевизионном пространстве именно во времена Порошенко. То есть на самом деле есть очень много вопросов, которые публично можно и нужно задавать Порошенко", - сказал эксперт.

По мнению Буряченко, в своих показаниях относительно Порошенко Медведчук говорит правду.

"Я думаю, что он говорит правду. Потому что Медведчук сейчас арестован, ему предъявлены очень серьезные обвинения, поэтому ему, видимо, уже нет смысла что-то выдумывать. Тем более, следственные органы в любом случае о каждом доводе и сказанной информации Медведчуком попросят подтверждения либо у свидетелей, либо в документах. В любом случае он будет вынужден подтвердить свои слова в отношении Порошенко. А какая реакция будет по этому поводу у Порошенко. Хотелось бы, чтобы она была максимально публичной и правдивой. Поэтому Порошенко необходимо дать публичные прозрачные ответы обществу", - заявил политолог.

Также эксперт считает, что фракция Порошенко в Верховной Раде "Европейская солидарность" должна дать оценку действиям своего лидера.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в СБУ заявили, что Медведчук дал показания, по какой схеме произошло выведение из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей транспортировки через него дизельного топлива. По данным СБУ, Медведчук детализировал роль в ней экс-президента Петра Порошенко, а именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Дело о поставках угля из ОРДЛО

ДБР расследует производство о преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Экс-президент Петр Порошенко и народный депутат Виктор Медведчук являются фигурантами этого дела. Порошенко подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Уголовное производство против экс-президента расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). Также он является подозреваем по делу о покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчук находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно, что он сбежал. 12 апреля его задержали. В настоящее время он находится под стражей.