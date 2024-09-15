По словам Дэвида Лемми, "ни одну войну нельзя выиграть с помощью какого-то одного оружия".

Великобритания все еще обсуждает с союзниками, позволить ли Украине запускать ракеты большой дальности по России. Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Лемми.

По его словам, ни одну войну нельзя выиграть с помощью какого-то одного оружия. При этом важно, чтобы страны, которые поддерживают Украину, имели "общую стратегию победы".

"Это тщательно обсуждается с украинцами, поскольку мы оцениваем, что им нужно накануне зимы", - сказал дипломат. Видео дня

Он подтвердил, что представители Великобритании и других союзников встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке менее чем через 12 дней и предположил, что этот вопрос будет обсуждаться именно тогда.

"Важно, чтобы как союзники, которые поддерживают Украину, мы имели общую стратегию победы в будущем", - подчеркнул Лемми.

Разрешение Украине быть дальнобойным оружием по РФ: последние новости

США заставляют Украину воевать со связанными руками. Об этом пишет издание The Economist. При этом, по словам авторов, использование Путиным тактического ядерного оружия никогда нельзя полностью исключить.

Также УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправляется в Рим, где обсудит с главой итальянского правительства Джорджией Мелони разрешение Украине быть дальнобойным оружием по РФ. Британские чиновники также проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами.

Ожидается, что лидеры также скажут, что они шире обсудили гибридные угрозы, которые Россия представляет для Европы, и подтвердят поддержку восстановления Украины.

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