Директива Байдена позволяет использовать оружие, поставляемое США, для нанесения ударов по российским силам, которые "атакуют или готовятся к атаке".

Украина использует американское оружие для ударов по России после того, как администрация США предоставила соответствующее разрешение.

Как пишет Associated Press, сенатор-республиканец Майк Раундс из Южной Дакоты, член сенатского комитета по вооруженным силам, подтвердил нанесение ударов американским оружием по российской территории. В то же время он не стал комментировать, как был проинформирован.

Отмечается, что директива Байдена позволяет использовать оружие, поставляемое США, для нанесения ударов по российским силам, которые "атакуют или готовятся к атаке".

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"Это не меняет политику США, которая запрещает Украине использовать предоставленные США ATACMS, ракеты большой дальности и другие боеприпасы для ударов по территории России, заявили американские чиновники. Украинские официальные лица усилили призывы к США позволить защитить себя от атак с российской территории. Харьков расположен всего в 20 километрах от российской границы и подвергается усиленным российским атакам", – говорится в материале.

Сенатор-республиканец Раундс отметил, что он согласен с решением Байдена разрешить использование американского оружия для ударов по России с определенными ограничениями.

"Я не имею никаких проблем с тем, чтобы Украина использовала ATACMS и так далее, и всю артиллерию, которая у нас есть, чтобы иметь возможность вывести их из строя до того, как они нанесут больший вред Украине", – сказал он.

Согласно докладу Института изучения войны от 3 июня, украинские войска нанесли удар по российской батарее С-300/400 в Белгородской области, вероятно, из высокомобильной артиллерийской ракетной системы, или HIMARS. Произошло это 1 или 2 июня. Система ПВО была расположена примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта в Харьковской области, добавляет АР.

Удары по России американским оружием

Недавно Politico сообщило, что Джо Байден тайно разрешил Украине бить по территории РФ американским оружием, но только у границ Харьковской области. При этом отмечалось, что политика Вашингтона относительно ударов вглубь российской территории пока остается неизменной.

Уже в начале июня Силы обороны Украины атаковали цели в Белгородской области РФ. В ISW заявляли, что подтверждают две уничтоженные пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400.

Впоследствии российская служба "Радио Свобода" поделилась спутниковым снимком места атаки. Как утверждается, на нем видно "сгоревшие пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".

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