Женщина является представительницей так называемой группы "братьев-славян" и открыто отрицает вооруженную агрессию России против Украины.

Одна из участниц митинга противников вакцинации в Киеве Елена Фаист, называющая себя блогершей, подтвердила, что получала деньги на поддержку движения антивакцинаторов из России.

Видео в Facebook опубликовал журналист Даниил Яковлев.

Женщина является представительницей так называемой группы "братьев-славян" и открыто отрицает вооруженную агрессию России против Украины. Неоднозначными заявлениями блогерша отличилась и на сегодняшней акции протеста в Киеве.

"Друзья, я хочу передать... Вот я вижу Москва, Питер ... Хочу передать братьям-славянам привет! Мне прислали деньги даже из России. Низкий вам поклон, что вы нас поддерживаете. Понимаете, что мы – единый народ", – начала говорить на камеру Фаист.

Далее антивакцинаторша затронула тему войны, назвав ее "искусственной".

"Нас разделяли умышленно и травили все эти годы. И навязали нам искусственную войну, которой на самом деле нет. Мы все прекрасно осознали и больше не будем вестись на провокации, потому что мы знаем, что мы – один народ. И мы будем единым народом всегда", – заявила Фаист.

Сам автор видео – один из участников митинга – после слов блогерши показал толпу женщин вокруг и добавил: "Вот нас сколько. Все если бы солидарны с нами".

На просьбу журналиста объяснить свою позицию по Донбассу мужчина, который снимал видео с Фаист, назвал это "провокацией", а кто-то из толпы пытался вручить журналисту маску лошади.

По словам Яковлева, участники группы "братьев-славян" снимали ролик на фоне флага "Государство" – бывшей коммунистическо-пророссийской "Борьбы", которая в 2014 году организовывал АнтиМайдан и "народные референдумы" на оккупированных территориях.

Что известно о Елене Фаист

Информации о сфере деятельности 36-летней Фаист в сети нет, в то же время женщина – активная пользовательница запрещенных в Украине соцсетей.

В апреле 2021 года блогерша "засветилась" на митинге антивакцинаторов в Черкассах в кругу известного пророссийского провокатора Остапа Стахива и основателя ГО "Ведический мир" Сергея Микитена. Именно последнего местные СМИ связывают с организацией "антиковидных" протестов по всей стране.

В 2020-м Фаист фигурировала в деле о якобы нападении экс-военных на нее и представителя "партии Шария" Николая Бугрименко.

В изложенном накануне митинга ролике Фаист не скрывает свои коммунистические взгляды: называет распад СССР "так называемым", "который никуда не делся и юридически существует".

Она считает, что Советский Союз "всего лишь накрыли морским правом и внушили нам, что СССР больше нет, чтобы лишить нас средств существования".

Украину блогерша называет "корпорацией", и что Россия, мол, тоже является "корпорацией, которая находится в таком же юридическом поле на морском дне".

Женщина имеет в Facebook около 5 тысяч подписчиков и называет себя руководительницей Черкасского филиала в "STOP Fake Pandemic".

Россия поощряет антивакцинаторские движения в Украине

29 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине разоблачили российскую сеть, которая занималась антивакцинаторской деятельностью. Эта же самая сеть на территории РФ рассказывает о необходимости вакцинации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Яна Ставская