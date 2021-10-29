По его данным, в России эта сеть наоборот призывала к вакцинации граждан.

В Украине разоблачили российскую сеть, которая занималась антивакцинаторской деятельностью.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Мы в аппарате Совета по нацбезопасности и обороне разоблачили целую российскую сеть, которая атаковала наше информационное пространство", - заявил Данилов.

При этом, по словам секретаря СНБО, эта же самая сеть на территории РФ рассказывает о необходимости вакцинации.

"Эта самая сеть на территории Украины на 100% наоборот говорит: не надо. Это просто кошмар", - заявил Данилов.

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Также он выразил сожаление, что в антивакцинаторской кампании участвует церковь.

Напомним, Алексей Данилов прогнозирует, что смертность от коронавируса в ноябре может достигать тысячи человек в сутки.

Секретарь СНБО подчеркнул, что вакцинация может скорректировать статистику в положительную сторону.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко