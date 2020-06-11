Суд арестовал подозреваемого в убийстве Кожару и увеличил залог

Экс-министр иностранных дел взяли под стражу сразу в зале суда.

Киевский апелляционный суд принял решение взять под стражу министра иностранных дел времен президента Виктора Януковича Леонида Кожару, подозреваемого в умышленном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, при этом увеличив размер залога до 14 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Отмечается, что сегодня коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление Шевченковского райсуда Киева от 18 мая, которым частично удовлетворено ходатайство следователя и продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля с определением альтернативы в виде залога в размере 2,1 млн грн с возложением на подозреваемого процессуальных обязанностей.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена частично, решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 18 мая 2020 года отменено и вынесено новое, которым ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено частично. Применена к подозреваемому К. мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 14,0834 млн гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 194 УПК Украины. Подозреваемый К. взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Кожаре инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области.

Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной отметкой «самоубийство».

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 УК.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции.

27 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Кожаре меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн.

На заседании суда адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

10 апреля полиция сообщила о подозрении в даче заведомо ложных показаний по убийству Старицкого жене Кожары Марине Козерод. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

18 мая суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн.

21 мая Кожара внес залог и вышел из СИЗО.

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