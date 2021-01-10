Об этом сообщил бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись силовиков Беларуси о планировании убийства журналиста Павла Шеремета.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись силовиков Беларуси о планировании убийства журналиста Павла Шеремета, рассказал, что украинские спецслужбы оповестили о подготовке преступления еще в 2012 году, когда у власти был Виктор Янукович.

Об этом он сказал в интервью "Новой газете".

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По его словам, всю запись разговора, сделанную 11 апреля 2012 года, и всю информацию с фамилиями он передал американским дипломатам. На записи тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев и двое сотрудников спецподразделения КГБ "Альфа" планировали убийства минимум четырех граждан Беларуси, которые находятся за рубежом, в том числе и Павла Шеремета.

В интервью Макар рассказал, что его другу, экс-главе СИЗО в Минске, Олегу Алкаеву, убийство которого также обсуждали на записи, звонили из криминальной полиции Германии и рекомендовали не уезжать из страны, к тому же предлагали охрану. Как известно, тот проживал в Берлине. Из этого вытекает, что информация о записи, вероятно, поступила во все страны, в которых находились "цели" спецслужбы Беларуси.

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В свою очередь Макар заверил, что еще в 2012 году информация была передана Украине, России и даже беларусскому МИД.

"В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ", - сказал Макар.

По его словам, Шеремету угрожала опасность, поскольку он активно расследовал взрыв в минском метро в 2011 году.

Возможная причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста, и расследуют их.

В то же время адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

Убийство Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей.

По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «лишь заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

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Автор: Денис Прядко