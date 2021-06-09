Советник главы ОП указал на то, что президенты Украины и США во время недавнего разговора согласовали позиции по целому ряду актуальных вопросов.

На грядущей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина американская сторона при обсуждении тем, связанных с Украиной, будет на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и безопасности нашей страны.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Безусловно, встреча президентов двух больших стран, оказывающих существенное влияние на глобальную повестку, крайне важна для понимания главного. Чего в той же глобальной повестке будет больше: агрессивного экспансионизма в любой форме, что исповедует РФ. Или все-таки модернистских подходов, повышающих технологическую конкурентоспособность страны, что исповедуют США", - заявил он.

По словам Подоляка, необходимо обязательно учитывать, в чём состоит ключевой смысл саммита США и России.

"Для американской стороны это, прежде всего, попытка определить - можно ли все-таки установить некие незыблемые правила для предсказуемых отношений с руководством РФ, и можно ли вернуть уважение к международному праву, которое было подорвано за последнее десятилетие. Подорвано, кстати, в существенной мере именно российскими инициативами. Поэтому как результат саммита на глобальном уровне нужно ожидать именно это - либо получится достичь большей предсказуемости международных отношений, либо не получится. И хаос продолжится", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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Подоляк отметил, что для Украины, разумеется, абсолютно выгодно, чтобы международное право уважалось, и чтобы никто из глобальных субъектов не увеличивал нестабильность в мире.

"По европейской повестке, включающей в себя, в том числе проблематику нашего присоединения к НАТО и финализацию достройки "Северного потока-2" - у нас есть стойкая уверенность в том, что американская сторона при обсуждении тем, связанных с Украиной, будет на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Это уже безусловный факт", - сказал он.

Советник руководителя ОП также указал на то, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время недавнего личного разговора четко и недвусмысленно скоординировали позиции наших государств по целому ряду актуальных безопасностных вопросов.

"Коммуникация со всеми нашими партнёрами базируется на ключевом принципе: любые действенные решения во всех чувствительных для нас вопросах могут приниматься только с учётом наших национальных интересов. И это принципиальная позиция Владимира Александровича (Зеленского - УНИАН)", - резюмировал Подоляк.

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Встреча Байдена и Путина

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Байден отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты. "Мы едины в реагировании на вызовы России в вопросах европейской безопасности, начиная от ее агрессии в Украине", - сказал Байден. Он заверил, что Соединенные Штаты будут решительно защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

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Автор: Константин Гончаров