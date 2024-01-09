ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы.

В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и представителями стран Глобального Юга. Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения мирных переговоров с Россией, сообщают источники Bloomberg.

Утверждается, что встреча прошла 16 декабря в Саудовской Аравии. Секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно. По словам собеседников, меньший формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение так называемой "формулы мира" в Украине и планов по продвижению процесса мирного урегулирования, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

По словам источников, знакомых с ходом заседания и попросивших об анонимности, на последней встрече в Эр-Рияде существенного прогресса достигнуто не было.

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"Украина и ее союзники по G-7 продолжали сопротивляться призывам стран Глобального Юга к прямому взаимодействию с Россией. Во встрече приняли участие представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты своих переговорщиков не прислали", - утверждает издание.

Киев и его союзники по G7 подтвердили свою точку зрения, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились. Он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности. Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы.

Украина и ее союзники запланировали еще одну встречу в более широком составе в Швейцарии на следующей неделе. Переговоры должны пройти в Давосе в преддверии Всемирного экономического форума. По словам источников, приглашены представители более 100 стран.

Некоторые державы считают, что проведение саммита на уровне лидеров в ближайшие месяцы преждевременно, в то время как другие хотят немедленно вовлечь Россию в переговорный процесс.

Возможность переговоров с РФ - детали

США не видят готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву.

"Были сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам", - заявил Кирби.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Россией быть не может. По его словам, российской стороне выдвинут ультиматум, и она его примет.

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