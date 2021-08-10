Резников заявил, что Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризовала.

Украина обеспокоена действиями Российской Федерации, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом в рамках рабочего визита в США, информирует пресс-служба Резникова.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2". Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Также под прямой угрозой оказалась Польша", - отметил он.

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По словам Резникова, для Украины и стран Балтии – это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы – тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж.

"Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска. Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - отметил он.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что в оккупированном Россией Крыму уже размещены потенциальные носители ядерного оружия. РФ превращает территорию полуострова и окрестных вод "в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе".

Автор: Леся Лещенко