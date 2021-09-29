Леся Забуранная акцентирует внимание на том, что правительство не предусмотрело достаточно средств для повышения зарплат врачам и другим медицинским работникам, которые гарантируются им соответствующим указом Президента.

Проект Государственного бюджета на 2022 год нуждается в значительной доработке в части увеличения расходов на здравоохранение. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная.

По ее словам, значительно больших средств требует программа вакцинации населения от COVID-19.

"На вакцинацию населения правительство предлагает выделить 2,6 млрд грн. Однако, для того, чтобы обеспечить вакцинацию 70% населения, как это предусматривает соответствующий проект закона, необходимо почти 15 млрд грн. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительно 12 млрд грн. на эти цели", - отмечает нардеп.

Кроме того, Леся Забуранная акцентирует внимание на том, что правительство не предусмотрело достаточно средств для повышения зарплат врачам и другим медицинским работникам, которые гарантируются им соответствующим указом Президента.

"Ни для кого не секрет, что многие наши медиков выезжает за границу, где им предлагают более высокие зарплаты, чем в Украине. В этом контексте чрезвычайно важен Указ Предидента "О мерах повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечения дополнительных гарантий для медицинских работников". Однако средств катастрофически не хватает. .Для повышения зарплат врачей и среднего медицинского персонала в дополнительном финансировании нуждаются медицинские программы "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями", "Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения", "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения","Специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, которая предоставляется общегосударственными заведениями здравоохранения "и другие. Общая нехватка средств измеряется десятками миллиардов гривен", - констатирует Леся Забуранная.

Депутат обращает внимание на то, что забота о медицине должна быть в приоритете при доработке проекта госбюджета на следующий год.

"Конечно, бюджет не резиновый, и правительство должно заботиться и о других сферах. Однако, если мы не будем иметь здоровой нации, мы не будем иметь не только будущего, но и настоящего! Поэтому, надеюсь, что эти мои поправки к проекту Госбюджета-2022 поддержат в парламенте, а правительство найдет средства для их удовлетворения", - отмечает она.

Автор: Григорий Бондарь