Наказали также научного руководителя нардепа и его оппонентов.

У нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы отобрали присужденную научную степень кандидата наук.

Об этом в Facebook заявила народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина.

Единогласное решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению приняла вечером 30 ноября аттестационная коллегия МОН.

Руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Читайте такжеНардеп от "Слуги народа" случайно выругался за трибуной Рады (видео)Как писал УНИАН, ранее в МОН заявляли, что не лишали Кивы степени кандидата наук, поскольку депутату его не присуждали.

Что предшествовало

26 апреля нардеп Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

16 ноября он заявил, что вслед за изъятием наградного оружия его также лишили звания кандидата наук.

Как Кива защищал диссертацию

На защиту кандидатской диссертации Киви не пускали журналистов "без аккредитации", а трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право. Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива сказал, что теперь "научное сообщество стало сильнее".

СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская