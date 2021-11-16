Ранее сегодня у Кивы забрали наградное оружие и провели обыски.

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива утверждает, что вслед за изъятием наградного оружия его также лишили звания кандидата наук.

В комментарии изданию "Страна" Кива заявил, что соответствующее решение приняла комиссия Министерства образования.

По его словам, комиссия не обнаружила новизны в его "исследовании".

"Власти не только лишили меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь по тем же моим статьям", - заявил депутат.

Читайте такжеСкандального Киву "расстреляли" в ответ на его провокацию с портретом Бандеры (видео)Он также сообщил, что будет обжаловать в суде решение МВД об изъятии оружия и МОН о лишении его ученой степени.

Кива защитил диссертацию: детали

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению. На защиту не пускали журналистов "без аккредитации", а трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости.

По данным движения "Чесно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право. Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива сказал, что теперь "научное сообщество стало сильнее".

СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовали.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили.

Автор: Виолетта Орлова