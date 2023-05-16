Западное оружие дает Украине большую надежду в войне, о чем свидетельствует ответ на ночную атаку на Киев

Путешествие украинского президента Владимира Зеленского по главным столицам Европы прошло успешно. Поездка в Берлин повлекла за собой обязательство поставить на 2,7 миллиарда евро больше оружия, Париж предложил обучение войск и поставку легких танков, а Лондон пообещал беспилотники дальнего радиуса действия.

Издание The Guardian пишет, что продолжающиеся поставки западного оружия — это то, что дает Киеву большую надежду на изгнание российских оккупантов, что было подчеркнуто ночной бомбардировкой Киева Москвой. 18 из 18 ракет, по-видимому, нацеленных на американские системы ПВО Patriot, были сбиты, и потери кажутся минимальными.

Неизвестно, как Украина нанесла ответный удар, но, поскольку поставки ракет для ее местных систем С-300 и "Бук" заканчиваются, это, вероятно, будет западное оборудование, будь то американо-норвежское NASAMS, франко-итальянское SAMP-T, немецкое IRIS. -T или две системы Patriot из США и Германии, которые поступили в страну в середине апреля.

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Но остается вопрос: достаточно ли вооружений получает Украина, чтобы иметь шанс решительно выиграть войну? Частичный ответ придет, когда Украина начнет свою уже ожидаемую контратаку, хотя Зеленский мудро сказал, что "нам действительно нужно еще немного времени", когда он встречался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Чекерсе в понедельник, 15 мая.

Некоторые из последних европейских подарков используются уже сейчас. Наиболее примечательным является тайник с британскими ракетами Storm Shadow, о котором было объявлено на прошлой неделе, как раз перед поездкой Зеленского. Их, скорее всего, несколько десятков, а дальность действия (вероятно, более 300 км) делает целью любую точку оккупированной Россией Украины. Но большинство последних обещаний относятся к концу этого года.

Это означает, что с военной точки зрения более глубокий смысл визита Зеленского заключался в том, что всего, что было обещано Западом, может быть недостаточно — и что необходимо обеспечить трубопровод будущих поставок из Европы в течение 2023 года, на случай, если начальный этап контрудара не впечатлит или даст осечку.

Обещание Германии подарить оружие на сумму 2,7 млрд евро, по сути, соответствует существующему обязательству Великобритании предоставить в этом году 2,3 млрд фунтов стерлингов. Это подтверждает внешнеполитический курс Zeitenwende (поворотный момент), объявленный канцлером Олафом Шольцем вскоре после начала вторжения, а присутствие Зеленского в Берлине показывает, что после нескольких месяцев первоначального разочарования медленными темпами поставок оружия отношения теперь улучшились.

Более интересным, однако, был тихий акцент на том, что Украине необходимо получить новые истребители в Великобритании и Франции. В этой поездке отсутствовало зрелищное мастерство или публичная дипломатия Зеленского. В феврале, во время предыдущей поездки в Великобританию, украинский лидер попросил "крылья для свободы" в обращении в Вестминстере, вручив спикеру Палаты представителей Линдси Хойл шлем пилота, чтобы подчеркнуть это.

Это сопровождалось низким спросом на европейские реактивные истребители Typhoon, которые никогда не считались идеальными для нужд Украины, но который уже давно потихоньку снизился. На этот раз Зеленский более сдержанно говорил на выездной встрече в Чекерс о создании "реактивной коалиции", имея в виду попытку мягко убедить Белый дом дать зеленый свет на поставки F-16 американского производства.

Сунак немедленно заявил о себе на борту, обязав Великобританию помочь с "подготовкой пилотов и всей логистикой" для создания кадров, готовых к полетам на F-16. Ночью президент Франции Эммануэль Макрон, который видел Зеленского между Шольцем и Сунаком, сказал, что его страна также была вовлечена: "Мы открыли двери для обучения пилотов, и это с несколькими другими европейскими странами".

Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, когда он был поднят на пресс-конференции в Берлине, и, по крайней мере, на данный момент США не проявляют никаких признаков изменения своей позиции. Но следующий ежегодный саммит НАТО должен состояться в середине июля (а встреча Большой семерки состоится в конце недели), что может помочь сконцентрировать внимание сопротивляющихся. Не очевидно, что небольшие уцелевшие военно-воздушные силы Украины смогут пережить долгую войну.

Одной только европейской военной поддержки Киеву будет недостаточно для победы над российскими захватчиками, учитывая, что наибольший вклад вносят США. Вашингтон пообещал предоставить оружие на 36,9 млрд долларов с момента начала полного вторжения в феврале 2022 года, в том числе еще 1,2 млрд долларов неделю назад.

Но в то время, когда возрождение Дональда Трампа напоминает Киеву, что полная поддержка США не может быть гарантирована после следующих президентских выборов, укрепление ключевых европейских союзников в преддверии раунда международных саммитов в начале лета имеет стратегический смысл.

Западные самолеты для Украины - послдение новости

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные решения о создании самолетной коалиции для Украины. При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон намерен стать ключевым участником коалиции. По его словам, Британия займется обучением украинских пилотов.

Также британски политик заверил, что Великобритания не намерена передавать Украине самолеты Typhoon и F-35, которые сейчас находятся на вооружении Королевских воздушных сил, потому что Украина выбрала приоритетными истребители F-16.

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