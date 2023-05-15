Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку, оказанную Украине после вторжения.

Премьер Британии Риши Сунак сравнил руководство Владимира Зеленского во время войны с руководством Уинстона Черчилля.

Как сообщает The Guardian, приветствуя украинского лидера в Чекерсе, Сунак сказал: "На самом деле вы первый иностранный лидер, которого я имел честь приветствовать здесь в качестве премьер-министра, и здесь много великой истории".

"На самом деле в этой комнате, в которой мы находимся, Уинстон Черчилль произносил многие из своих знаменитых речей во время Второй мировой войны именно из этой комнаты. И точно так же сегодня ваше лидерство, храбрость и стойкость вашей страны вдохновляют всех нас. Я с нетерпением жду, когда мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать вас и вашу страну", - заявио он.

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Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку, оказанную Украине после вторжения.

Встречаясь с Сунаком, Зеленский сказал: "Ваша поддержка уже очень важна для нас, вы очень много сделали - вы, ваше правительство и его величество король и, конечно, ваш народ, ваше общество. Мы благодарны от всего сердца, от украинцев, от наших солдат, мы благодарны".

Зеленский сказал, что его переговоры с Сунаком будут касаться "очень важных вопросов, срочной поддержки Украины".

Визит Зеленского в Британию - детали

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в Лондоне состоятся важные встречи.

"Работаем над укреплением обороны Украины и поддержкой нашего движения в НАТО", - подчеркнул Ермак.