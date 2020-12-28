По словам председателя КСУ, он не явился в Офис генпрокурора по семейным обстоятельствам. Но никаких документов, подтверждающих эти слова, он не предоставил.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля было отправлено ему по почте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«Он (председатель КСУ Александр Тупицкий - УНИАН) должен был прибыть в 9:30, он не явился. Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но никакие документы, подтверждающие эти слова, он не предоставил», - заявили в пресс-службе.

«Соответственно, сообщение о подозрении ему было отправлено по почте. С этого момента он считается подозреваемым в подкупе свидетеля и заведомо ложных показаниях свидетеля - статья 386 и ч.2 384 статьи Уголовного кодекса Украины», - добавили в ведомстве.

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Конституционный кризис в Украине из-за решения КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного преступления.

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Автор: Константин Гончаров