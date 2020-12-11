Мэра Одессы Геннадия Труханова, заболевшего COVID-19, госпитализировали.
Об этом сообщает Таймер-Одесса, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.
По их данным, Труханова поместили в городскую инфекционную больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Он находится в боксированной палате с двумя другими пациентами.
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Также отмечается, что исполнять обязанности мэра на период болезни Труханова доверили вице-мэру Павлу Вугельману.
О болезни Труханова стало известно 9 декабря. Тогда он отметил, что получил положительный тест на COVID-19, и в связи с этим ушел на самоизоляцию, где планировал быть до полного выздоровления и получения отрицательного результата.
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