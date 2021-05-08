Главы трех стран Евросоюза подписали декларацию о европейской перспективе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс подписали совместную декларацию относительно европейской перспективы Украины. Таким образом, Латвия стала третьей страной, готовой поддержать вступление Украины в ЕС.

Об этом в субботу, 8 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, декларация, подписанная сегодня по результатам онлайн-разговора Зеленского и Левитса, закрепляет договоренности относительно того, что Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском Союзе, когда та будет готова ее подать.

"В этой двусторонней декларации речь идет о многих важных вещах с точки зрения евроинтеграции Украины. Речь идет о прогрессе Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также о поддержке Латвией его обновления. Речь идет о поддержке Латвией обновления политики Восточного партнерства в контексте еще больших евроинтеграционных стремлений Украины", - рассказал заместитель руководителя офиса главы государства Игорь Жовква.

Он добавил, что на сегодня это уже третья такая декларация с государством - членом ЕС. В марте Украина подписала документ с президентом Литвы, а неделю назад Зеленский во время своего визита в Польшу подписал декларацию с президентом Польши.

Читайте такжеВ Белом доме вычеркнули из стенограммы слова о поддержке членства Украины в НАТО"То есть Украина получает все больше и больше поддержки государств - членов Евросоюза по своей перспективе членства в ЕС. Ведь мы должны помнить, что решение относительно членства в ЕС будут принимать лидеры государств - членов Евросоюза, опираясь на волю своих граждан", - отметил Жовква.

По его словам, во многих странах - членах ЕС довольно большой процент тех, кто поддерживает членство Украины в Евросоюзе.

Кроме того, президенты Украины и Латвии во время разговора также говорили о вопросах деоккупации Крыма.

"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - цитирует Эгилса Левитса Офис президента Украины.

Вступление Украины в Европейский союз

Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже является частью европейской семьи, а евроинтеграция - это основное стремление украинского народа.

О вступлении Украины в ЕС неоднократно говорил и пятый президент Украины Петр Порошенко. В частности, он заявлял, что Украина подаст заявку на вступление в 2024 году.

Опросы свидетельствуют, что на протяжении последних лет готовность украинцев проголосовать за вступление в Европейский союз остается устойчивой.

15 апреля 2021 года президент Зеленский заявил, что настало время для получения Украиной "конкретных предложений" по поводу Плана действий членства в НАТО и плана вступления в Евросоюз.

В апреле во время своего визита во Францию Зеленский предложил подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз президенту Эммануэлю Макрону. Тогда президент Украины рассказал, что несколько стран уже подписали эту декларацию.

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Автор: Катерина Комолова